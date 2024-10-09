Золото и серебро привезли с олимпиады в Сочи туркменские студенты

Золото и серебро привезли домой четверо студентов из Туркменистана с IV Международной олимпиады по финансовой безопасности, финал которой проходил в Сочи (РФ), на федеральной территории «Сириус».

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», заслуженное звание победителя и почетное I место в номинации «Экономика» завоевала Дженнет Бердыева, студентка 3 курса Туркменского государственного института экономики и управления. В этой же номинации хороший результат показала и заняла II место Айсенем Нурыева, студентка 4 курса Туркменского государственного института финансов.

II место в номинации «Информационная безопасность» получил Нурмухаммет Таджимырадов, студент 3 курса Туркменского государственного университета имени Махтумкули.

В номинации «Международные отношения» II место присуждено Арслану Шаимову, студенту 3 курса Туркменского государственного института экономики и управления.

Национальная команда Туркменистан состояла из 9 студентов вышеназванных вузов и Международного университета гуманитарных наук и развития.

Всего же в финале олимпиады соревновались 600 участников из разных стран мира, которые успешно прошли предварительные отборочные испытания.

За пять дней пребывания в «Сириусе» участники посетили лекции, интерактивные мастерские, мастер-классы, панельные дискуссии, викторины, конкурсы. Также они побывали на фестивале русских народных игр, участвовали в открытии выставки «Культура и традиции народов Сибири» и в спортивных состязаниях.

Финальный этап олимпиады завершился торжественной церемонией награждения победителей с участием почетных гостей, отмечает источник.