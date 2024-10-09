В Туркменистане стартовали Дни культуры Республики Казахстан

В Ашхабаде 7 октября торжественно открылись Дни культуры Республики Казахстан в Туркменистане. Церемония открытия прошла во Дворце мукамов Государственного культурного центра Туркменистана, где состоялся концерт Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы.

Как сообщает asmannews.ru, перед концертом со словами приветствия к участникам и гостям форума обратились заместитель министра культуры Туркменистана Нурсахет Ширимов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Туркменистане Нурлан Ногаев.

В программу концерта вошли народные мелодии и песни, а также музыка казахских композиторов.

Оркестр имени Курмангазы покорил публику многих стран мира своим виртуозным исполнением. Несколько дней назад оркестр отмети свой 90-летний юбилей.

Параллельно в этот день в киноконцертном центре «Туркменистан» прошел концерт музыкального ансамбля Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой.

Сегодня туркменским зрителям представят казахский фильм «Паралимпиец».

Культурная акция продолжится до 9 октября.

Ранее мы сообщали, что Дни культуры Казахстана пройдут в Туркменистане с 7 по 9 октября.