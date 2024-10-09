В Туркменистане вышел новый номер электронного журнала «Молодежь с Аркадагом»

Вышел в свет новый номер электронного журнала «Аркадаглы яшлар» («Молодежь с Аркадагом»), издаваемого Центральным Советом молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули.

Главные темы этого номера — 33-я годовщина независимости страны и задачи, вытекающие из недавнего заседания Халк Маслахаты Туркменистана.

Также в журнале размещены статьи об учебных и образовательных учреждениях, открытых и введенных в эксплуатацию в разных регионах страны по случаю нового учебного года; о молодых ученых; о новых достижениях молодого туркменского борца Алп Арслана Бегенджова и другие.

В год «Кладезь разума Махтумкули Фраги» в журнал включены статьи, посвященные великому поэту: «Nädip baýamaly?» и «Italiýa – taryhy ýadygärlikleriň mekany».

В новом выпуске читатели также смогут ознакомиться с приготовлением осеннего блюда из тыквы.

Очередной номер журнал привлекает интересной подачей материалов и оригинальным оформлением, сообщает «Туркменистан: Золотой век».