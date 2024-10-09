В Москве к 300-летию туркменского классика Махтумкули издали «Музыкально-иллюстративный сборник»

В Москве издан «Музыкально-иллюстративный сборник», в который вошли сочинения победителей и лауреатов конкурса композиторов «Музыкальные произведения на стихи Махтумкули Фраги» и работы призеров конкурса иллюстраций «Отражение», прошедших в рамках VIII Московского международного фестиваля искусств «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова.

Выход в свет сборника посвящен 300-летию со дня рождения туркменского классика Махтумкули Фраги.

Сборник предназначен для преподавателей и студентов высших и средних учебных заведений, обучающихся по гуманитарным и музыкальным специальностям, учителей и учащихся старших классов общеобразовательных школ, а также для всех интересующихся данной тематикой.

Книга издана на русском и туркменском языках, сообщает «Туркменистан: Золотой век».