В Баку презентован сборник стихов «Я влюбился» туркменского классика Махтумкули

Сборник стихов «Я влюбился» туркменского поэта Махтумкули Фраги, изданный на азербайджанском и туркменском языках, презентован в рамках Х Бакинской международной книжной выставки, прошедшей 7 октября. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.

Книга издана в рамках серии «Жемчужины тюркской литературы» Фонда тюркской культуры и наследия.

Среди гостей презентации присутствовали ученые литературоведы, поклонники творчества поэта, журналисты.

Перед присутствующими выступили член Союза писателей Азербайджана, поэт, эссеист Фарид Гусейн, президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова, посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов, профессор кафедры тюркологии Бакинского государственного университета, доктор филологических наук Фируза Агаева, доктор философии по филологии Исмихан Османлы и другие.

Так, А.Раимкулова отметила, что 300-летний юбилей поэта широко отмечается в Туркменистане, в тюркских странах и во всем мире со стороны ЮНЕСКО.

«Фонд тюркской культуры и наследия также выражает свое глубокое почтение к светлой памяти гениального поэта, издав эту книгу, которую вы держите в руках. К сожалению, известный тюрколог и переводчик издания Рамиз Аскер не смог увидеть выхода в свет этой книги», — сказала она.

Посол Гурбанмаммет Эльясов отметил важность реализации совместных проектов в целях налаживания более тесных связей в области литературы и культуры между Туркменистаном и Азербайджаном