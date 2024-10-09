В Ашхабаде 9 октября пройдет ярмарка вакансий

9 октября в здании Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана состоится ярмарка вакансий, организованная отделами труда и занятости населения Багтыярлыкского, Беркарарлыкского, Бюзмейинского и Копетдагского этрапов совместно с Ашхабадским городским комитетом партии промышленников и предпринимателей. Об этом сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Время проведения — с 09.00 до 12.00.

Посетителям, желающим трудоустроиться, при себе иметь паспорт, трудовую книжку.

За справками обращаться: