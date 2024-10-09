В Ашхабаде 9 октября пройдет ярмарка вакансий
9 октября в здании Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана состоится ярмарка вакансий, организованная отделами труда и занятости населения Багтыярлыкского, Беркарарлыкского, Бюзмейинского и Копетдагского этрапов совместно с Ашхабадским городским комитетом партии промышленников и предпринимателей. Об этом сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».
Время проведения — с 09.00 до 12.00.
Посетителям, желающим трудоустроиться, при себе иметь паспорт, трудовую книжку.
За справками обращаться:
- Управление труда и занятости населения г. Ашхабад (ул.Сейитназара Сейди, д.3) тел: (+99312)92-14-56
- Багтыярлыкского этрапа (Бекрова, ул. 2211, д. 25) тел: (+99312)37-46-68
- Беркарарлыкского этрапа (Бекрова, ул. 2211,д. 25) тел: (+99312) 37-46-67
- Бюзмейинского этрапа (ул.Огузхан д.8) тел: (+99312) 33-12-69
- Копетдагского этрапа (ул.Сейитназара Сейди, д. 3) тел: (+99312) 92-15-26
- Ашхабадский городской комитет Партии промышленников и предпринимателей Туркменистана (С.Туркменбаши шаёлы, д.81) тел: (+99312) 22-74-07.