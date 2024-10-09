В Ашхабаде возобновлено движение на круговом перекрёстке улиц Гёроглы и А. Ниязова

В столице Туркменистана восстановлено полноценное движение транспорта на пересечении улицы Гёроглы и проспекта А. Ниязова. Ремонтные работы по благоустройству территории, начатые несколько дней назад, успешно завершены.

Обновленный перекресток открыт для движения раньше запланированного срока благодаря эффективной работе городских служб.

Также напомним, что 9 октября на данном перекрестке откроется новый Международный оздоровительно-реабилитационный центр на 400 мест.