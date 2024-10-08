ФК «Аркадаг» второй год подряд досрочно стал чемпионом Туркменистана

Футбольный клуб «Аркадаг» под руководством главного тренера Владимира Байрамова второй год подряд досрочно завоевал звание чемпиона Туркменистана, передает корреспондент Turkmenportal.

Сегодня команда, представляющая одноименный город государственного значения, за пять туров до окончания национального первенства одержала убедительную победу над балканабатским «Небитчи» со счетом 5:1.

Благодаря этой победе «Аркадаг» оторвался от ближайшего преследователя, «Ахала», на недосягаемые 23 очка, обеспечив себе чемпионский титул.

«Аркадаг» был основан в 2023 году и представляет новый одноимённый «умный» город государственного значения. В первый же год своего существования клуб добился значительных успехов, выиграв чемпионат Туркменистана и завоевав Кубок страны.

Благодаря этим победам, «Аркадаг» получил право участвовать в Лиге вызова АФК, третьем по значимости клубном турнире Азии. В этом турнире команда дебютирует 26 октября матчем против мальдивского клуба «Мазия». По итогам жеребьёвки, «Аркадаг» попал в группу «В», где его соперниками также стали футбольные клубы «Абдыш-Ата» из Кыргызстана и «Аль-Араби» из Кувейта.

Согласно расписанию, «Аркадаг» проведет три матча в групповом этапе: 26 октября против ФК «Мазия», 29 октября против «Абдыш-Аты» и 1 ноября против «Аль-Араби». Все игры пройдут в Кувейте.