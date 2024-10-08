Сердар Бердымухамедов поздравил Владимира Путина с днем рождения

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил сердечные поздравления и самые добрые пожелания Президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю его дня рождения, сообщает TDH.

«Мы в Туркменистане высоко оцениваем Ваш большой личный вклад в развитие дружественных отношений между нашими государствами и надеемся на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства, опирающегося на многолетние традиции взаимного уважения, доверия и добрососедства», – говорится в послании главы государства.

Президент Сердар Бердымухамедов выразил пожелания Президенту Владимиру Путину неизменно находиться в крепком здравии и быть преисполненным жизненных сил и энергии, а также больших успехов на ответственном государственном посту во благо всего народа России.

7 октября Владимиру Путину исполняется 72 года.