Путин посетит Туркменистан для участия в форуме, посвященном 300-летию Махтумкули – СМИ

Президент России Владимир Путин 11 октября посетит Туркменистан с рабочим визитом по приглашению Президента Сердара Бердымухамедова, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

В рамках визита Путин примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Во время визита в Ашхабад Путин также проведет встречу с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Ожидается, что на форуме будут присутствовать лидеры более 10 государств, включая президентов Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и других стран, а также главы международных организаций, таких как ШОС, ТЮРКСОЙ, СНГ и ЮНЕСКО.

Последний раз Путин посещал Туркменистан в июне 2022 года для участия в Каспийском саммите, где также встретился с Президентом Сердаром Бердымухамедовым.