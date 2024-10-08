Президент Туркменистана прибыл в Москву с рабочим визитом

Сегодня начался двухдневный рабочий визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Российскую Федерацию с целью участия в заседании Совета глав стран Содружества Независимых Государств, проводимом в Москве.

Как сообщает ТДХ, президентский авиалайнер приземлился в московском аэропорту «Внуково-2», где главу Туркменистана встретили официальные лица.

Из аэропорта Сердар Бердымухамедов проследовал в отведённую на время визита резиденцию.

Участие главы Туркменистана в предстоящем 8 октября заседании Совета глав государств СНГ – очередное наглядное подтверждение приверженности страны равноправному конструктивному диалогу в формате Содружества, нацеленности на дальнейшее наращивание плодотворного партнёрства, отвечающего интересам общего благополучия, отмечает источник.