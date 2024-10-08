Председатель Халк Маслахаты поздравил с днем рождения Президента России

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания Президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю его дня рождения, сообщает TDH.

«Традиционно дружественные отношения между Туркменистаном и Россией, имеющие долгосрочный и стратегический характер, постоянно развиваются по самому широкому спектру направлений. Твёрдо убеждён, что совместными усилиями туркмено-российские межгосударственные связи и взаимовыгодное партнёрство и далее будут укрепляться на благо наших народов», – подчеркнул в своём послании Гурбангулы Бердымухамедов.

Национальный Лидер туркменского народа выразил Президенту Владимиру Путину пожелания крепкого здоровья, всегда быть преисполненным жизненной силы и энергии, личного счастья, а также новых успехов во всех начинаниях и устремлениях во благо дружественного народа России.

7 октября Владимиру Путину исполняется 72 года.