Начались гастроли артистов ашхабадского Пушкинского театра в Балканском велаяте
Сегодня начались гастроли артистов Государственного русского драматического театра имени А.С. Пушкина в Балканском велаяте.
Гастрольные спектакли пройдут с 7 по 13 октября в городах Балканабат и Хазар (на сцене Хазара коллектив театра выступит впервые).
Напоминаем график показа театральных постановок в эти дни.
Балканабат:
Пн.07.10. С.Михалков «Три поросенка и серый волк» 15:00
Пн.07.10. Концерт «Муза любви» 17:00
Пн.07.10. А.Васильев «Сестры» 19:00
Вт. 08.10. С.Михалков «Три поросенка и серый волк» 15:00
Вт. 08.10. Концерт «Муза любви» 17:00
Вт. 08.10. Концерт «Муза любви» 19:00
Ср. 09.10. С.Михалков «Три поросенка и серый волк» 15:00
Ср. 09.10. Концерт «Муза любви» 17:00
Ср. 09.10. А.Васильев «Сестры» 19:00
Хазар:
Пят.11.10. С.Михалков «Три поросенка и серый волк» 14:30
Пят.11.10. Концерт «Муза любви» 19:00
Суб.12.10. С.Михалков «Три поросенка и серый волк» 14:30
Суб.12.10. Концерт «Муза любви» 17:00
Суб.12.10. А.Васильев «Сестры» 19:00
Вск.13.10. С.Михалков «Три поросенка и серый волк» 12:30
Вск.13.10. С.Михалков «Три поросенка и серый волк» 14:30
Вск.13.10. Концерт «Муза любви» 19:00