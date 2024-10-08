Начались гастроли артистов ашхабадского Пушкинского театра в Балканском велаяте

Сегодня начались гастроли артистов Государственного русского драматического театра имени А.С. Пушкина в Балканском велаяте.

Гастрольные спектакли пройдут с 7 по 13 октября в городах Балканабат и Хазар (на сцене Хазара коллектив театра выступит впервые).

Напоминаем график показа театральных постановок в эти дни.

Балканабат:

Пн.07.10. С.Михалков «Три поросенка и серый волк» 15:00

Пн.07.10. Концерт «Муза любви» 17:00

Пн.07.10. А.Васильев «Сестры» 19:00

Вт. 08.10. С.Михалков «Три поросенка и серый волк» 15:00

Вт. 08.10. Концерт «Муза любви» 17:00

Вт. 08.10. Концерт «Муза любви» 19:00

Ср. 09.10. С.Михалков «Три поросенка и серый волк» 15:00

Ср. 09.10. Концерт «Муза любви» 17:00

Ср. 09.10. А.Васильев «Сестры» 19:00

Хазар:

Пят.11.10. С.Михалков «Три поросенка и серый волк» 14:30

Пят.11.10. Концерт «Муза любви» 19:00

Суб.12.10. С.Михалков «Три поросенка и серый волк» 14:30

Суб.12.10. Концерт «Муза любви» 17:00

Суб.12.10. А.Васильев «Сестры» 19:00

Вск.13.10. С.Михалков «Три поросенка и серый волк» 12:30

Вск.13.10. С.Михалков «Три поросенка и серый волк» 14:30

Вск.13.10. Концерт «Муза любви» 19:00