Литературные сокровища эпохи Ивана Грозного выставлены на аукцион

Аукционный дом «Литфонд» представил на торги уникальные книжные реликвии XVI века – «Златоуст» и «Четвероевангелие», датируемые временами правления Ивана Грозного. Эти редкие манускрипты являются не только ценными историческими артефактами, но и настоящими произведениями искусства, сообщает gazeta.ru.

«Златоуст», созданный между 1570 и 1590 годами, отличается наличием выходной записи – редкого атрибута для рукописей того периода. По данным историка Андрея Усачева, лишь 477 русских манускриптов XVI века обладают подобной особенностью. Интересно, что работа над книгой началась при Иване Грозном, а завершилась уже в царствование его сына, Федора Иоанновича. Этот уникальный экземпляр, облаченный в роскошный красный бархатный переплет XIX века, выставлен на торги с начальной ценой 1,5 миллиона рублей.

Второй лот – «Четвероевангелие» 1550-х годов – поражает своим художественным оформлением. Книга украшена золотыми заставками и содержит гравюры четырех евангелистов: Матфея, Луки, Марка и Иоанна. Каждое из четырех Евангелий предваряется изысканной золотой заставкой. Стартовая цена этого шедевра книжного искусства составляет 3,5 миллиона рублей.