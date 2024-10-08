Госбиржа Туркменистана наторговала на сумму свыше 10,3 миллионов долларов

На прошедшей неделе общая сумма валютных сделок на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана составила свыше 10 миллионов 395 тысяч долларов США.

За иностранную валюту предприниматели из Объединённых Арабских Эмиратов, Афганистана и Узбекистана приобрели продукцию нефтехимии, а именно гидроочищенное дизельное топливо, полипропилен, осветительный керосин, выработанные на технологических установках Госконцерна «Туркменнефть», а также карбамид (ГК «Туркменхимия»).

Также за иностранную валюту были реализованы гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия в ассортименте, джинсовая ткань, хлопчатобумажная пряжа. Страны-покупатели: Турция, Объединённые Арабские Эмираты.

Туркменские бизнесмены для внутреннего рынка закупили полипропилен (ГК «Туркменнефть») и хлопчатобумажную пряжу на общую сумму 8 миллионов 168 тысяч манатов.

Всего было зарегистрировано 18 сделок, сообщает ТДХ.