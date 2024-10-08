В США прошла встреча с представителями туркменской диаспоры

В посольстве Туркменистана в США проведена встреча с представителями туркменской диаспоры.

В ходе встречи, приуроченной к празднованию 33-й годовщины независимости Туркменистана, были обсуждены важные направления развития страны, отраженные в принятых решениях на недавнем заседании Халк Маслахаты. Об этом сообщается на сайте министерства образования Туркменистана.

Выступая перед участниками, заместитель министра образования Туркменистана Азат Атаев акцентировал внимание на необходимости продолжения реформ в сфере образования и совершенствования процедур аккредитации вузов в соответствии с международными стандартами, что также обсуждалось с представителями системы образования США.

Посол Туркменистана в США Мерет Оразов подчеркнул, что 33-я годовщина независимости страны символизирует новый этап развития Туркменистана. Он отметил, что принятые на заседании Халк Маслахаты программные документы нацелены на улучшение социально-экономических условий жизни граждан, укрепление инфраструктуры, а также на развитие международного сотрудничества, что делает такие празднования особенно важными для консолидации общества и его связи с родиной.

Участники встречи обсудили мероприятия, посвящённые празднованию 300-летнего юбилея Махтумкули Фраги, и выразили готовность к дальнейшему активному сотрудничеству и поддержке культурных и образовательных инициатив, отмечает источник.