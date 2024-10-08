Ашхабад готовится принять крупный международный форум

11 октября столица Туркменистана готовится принять международный форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвящённый 300-летию со дня рождения великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Как сообщает МИЦ, ожидается участие президентов более 10 государств, а также глав международных организаций, включая Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), Организацию экономического сотрудничества (ОЭС), Международную организацию тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Содружество Независимых Государств (СНГ), Организацию исламского сотрудничества и ЮНЕСКО.

Форум пройдет в трёх локациях: Торгово-промышленной палате Туркменистана и столичных отелях «Йылдыз» и «Гарагум».

Ожидается, что это событие соберёт более 800 журналистов со всего мира, отмечает источник.