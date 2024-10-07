Туркменские школьники и студенты завоевали более 800 медалей на международных олимпиадах

На заседании кабинета министров Туркменистана, посвященном итогам девяти месяцев, вице-премьер Байрамгуль Ораздурдыева сообщила о достижениях туркменских школьников и студентов на международных предметных конкурсах и олимпиадах. В общей сложности за отчетный период они завоевали более 800 медалей, включая 167 золотых, 253 серебряных и 359 бронзовых наград. Об этом говорится в сообщении TDH.

Школьники страны принесли в копилку 15 золотых, 32 серебряных и 55 бронзовых медалей на международных предметных конкурсах, а также 94 золотые, 99 серебряных и 102 бронзовые медали на международных интернет-олимпиадах. Студенты Туркменистана также показали высокие результаты, завоевав 58 золотых, 122 серебряных и 202 бронзовых медали.

Кроме того, в командных соревнованиях туркменские команды стали обладателями 5 золотых, 11 серебряных и 17 бронзовых медалей.