Президент Туркменистана почтил память жертв Ашхабадского землетрясения

6 октября в Туркменистане отмечается День поминовения жертв Ашхабадского землетрясения 1948 года и героев, павших на полях сражений всех войн. В траурной церемонии возложения цветов к памятникам Мемориального комплекса «Halk hakydasy» принял участие Президент Сердар Бердымухамедов, сообщает TDH.

– Поминовение жертв стихийных бедствий и отважных защитников Родины является одной из древних традиций туркменского народа. Эти церемонии, проходящие сегодня как в столице, так и во всех велаятах страны, призваны донести до нынешнего поколения героический путь предков и стойкость духа туркмен, позволившую преодолеть тяготы и потери тех суровых лет, – говорится в сообщении.