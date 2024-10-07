На севере Туркменистана введут в строй новый Центр здоровья

В городе Дашогузе готовится к вводу в эксплуатацию новый Центр здоровья.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», новое здравоохранительное учреждение будет полностью соответствовать всем высоким требованиям современности: здесь разместятся регистратура, кабинеты УЗИ и ЭКГ, рентген-кабинет, лаборатории, процедурная, стоматологический кабинет, кабинеты по охране здоровья матери и ребёнка и другие. Предусмотрены помещения для дневного стационара.

Центр возводиться в новом жилом комплексе города специалистами индивидуального предприятия «Аджайып гурлушык».

Общая площадь двухэтажного здания, гармонично дополнившего собой архитектурный ансамбль новостроек, составляет половину гектара.

За последние годы в Дашогузском велаяте значительно расширена сеть здравоохранительных учреждений, в их числе новая многопрофильная больница на 450 мест и онкологическая клиника на 150 мест, ряд различных здравоохранительных учреждений в городской и сельской местности региона. Осуществлена реконструкция большого количества зданий действующих объектов здравоохранения, значительно улучшена их оснащённость современным медицинским оборудованием, отмечает источник.