ГК «Туркменнефть» запустил в разработку новые продуктивные скважины

В этом году одним из ключевых событий деятельности Государственного концерна Türkmennebit («Туркменнефть») стало завершение строительства и запуск новых скважин на месторождении «Узынада». Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Рабочие бригады треста Nebitgazburawlaýyş завершили бурение двух скважин за один день.

Скважина глубиной 6800 метров дала богатый приток газового конденсата. Также был введен в эксплуатацию новый промышленный объект «Гумдагнебит», который ежедневно поставляет 85 тысяч кубометров природного газа и более 73 тонн конденсата. На месторождении северней Готурдепе также был получен значительный приток нефти.

Эти достижения были приурочены к 33-летию независимости Туркменистана, отмечает источник.