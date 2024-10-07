В МИД Туркменистана прошла встреча с делегацией Европейской Комиссии

В МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с делегацией Европейской Комиссии во главе с начальником отдела по Центральной Азии Европейской службы внешних связей Дитмаром Крисслером.

Как сообщает МИД Туркменистана, стороны обсудили широкий круг вопросов по дальнейшему развитию сотрудничества между Туркменистаном и ЕС, включая взаимодействие в формате «Центральная Азия – Европейский Союз».

Была отмечена результативность проектов ЕС, осуществляемых в Туркменистане.

Говоря о приоритетных направлениях, стороны обозначили такие сферы, как: сотрудничество по вопросам региональной безопасности и развития, климатической тематики, охрану окружающей среды, «зелёных» и цифровых преобразований, взаимодействие в сфере энергетики и транспортно-логистической отрасли.

Участники встречи подчеркнули, что запуск Транскаспийской координационной платформы транспортных пересечений будет способствовать устойчивому экономическому и социальному развитию региона, отмечает источник.