Туркменская делегация приняла участие в фестивале Prix Italia-2024 в Турине

С 1 по 4 октября в Турине, Италия, прошел фестиваль Prix Italia-2024, приуроченный к 76-й годовщине со дня основания итальянской телерадиокомпании RAI. Этот фестиваль проводится ежегодно с 1948 года, и в этом году в его мероприятиях приняла участие делегация Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии.

В рамках рабочего визита туркменская делегация провела встречи с директором департамента международных отношений RAI Симоне Мартотрелли и генеральным секретарем PRIX Italia Кьярой Лонго Бифано. На встречах обсуждались перспективы сотрудничества и была достигнута договоренность о подписании соглашения с RAI.

Туркменская делегация также приняла участие в церемонии открытия фестиваля, которая прошла в рамках фестиваля «Loud and Clear». В этом году представители многих стран, включая Туркменистан, присутствовали на сессии открытия.

Фестиваль включал двусторонние встречи между представителями европейских телекомпаний и Туркменистана. По традиции, мероприятие завершилось церемонией награждения.

«Prix Italia» вручает награды в двенадцати категориях, охватывающих телевизионную драму, радио/подкасты, документальные фильмы и цифровые проекты. В этом году специальный приз президента Италии получила телерадиокомпания RAI.

Фестиваль ежегодно проводится в различных крупных городах Италии.