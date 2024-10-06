Россия предоставит 500 бюджетных мест туркменским студентам в 2025 году

Правительство России выделило 500 образовательных квот для абитуриентов из Туркменистана на 2025-26 учебный год. Отбор кандидатов на бюджетные места в российских вузах стартует 7 октября, сообщает Отдел культуры, науки и образования посольства РФ в Туркменистане.

Желающим принять участие в конкурсном отборе необходимо пройти регистрацию на официальном портале education-in-russia.com.

Квотная программа предоставляет туркменским абитуриентам возможность получить высшее образование в ведущих российских университетах на бесплатной основе. Такая инициатива способствует развитию человеческого потенциала и укреплению двусторонних отношений между Россией и Туркменистаном в сфере образования.