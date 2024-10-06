Объём услуг воздушного транспорта в Туркменистане вырос на 48,3%

Агентство «Туркменховаёллары» продемонстрировало высокий рост показателей в транспортном секторе Туркменистана, достигнув увеличения объёма услуг на 48,3% за отчётный период. Об этом сообщил генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Мамметхан Чакыев на заседании правительства, передает TDH.

По словам Чакыева, общий темп роста по выполнению работ и оказанию услуг в транспортном комплексе составил 117,2%. Положительную динамику показали все виды транспорта: грузоперевозки выросли на 2,7%, пассажироперевозки – на 4,2%.

Значительный рост также продемонстрировали другие транспортные агентства страны. Показатели «Туркменарагатнашык» увеличились на 14,3%, «Туркмендениздерьяёллары» – на 12,8%, «Туркуменавтоулаглары» – на 9,5%, а «Туркмендемирёллары» – на 2,5%.

В стране активно развивается транспортная инфраструктура: началось строительство железнодорожной станции в городе Аркадаг, ведутся работы по созданию складского комплекса на станции Тургунди и строительству участка Тургунди–Санабар первой очереди железной дороги Тургунди–Герат. Также введён в эксплуатацию новый железнодорожный мост на магистрали Серхетабат–Тургунди.

Президент Сердар Бердымухамедов поручил ускорить внедрение цифровых систем в транспортной отрасли и принять меры по увеличению пассажиро- и грузооборота, уделив особое внимание повышению пропускной способности железных дорог.