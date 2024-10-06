КАМАЗ отметил выпуск 2,5-миллионного грузовика

Набережные Челны стали центром праздничных мероприятий, посвященных выпуску 2,5-миллионного автомобиля КАМАЗа. На торжественной церемонии, прошедшей на автозаводе, присутствовали первые лица региона и федерального уровня, сообщает «Реальное Время».

Раис Татарстана Рустам Минниханов, выступая перед собравшимися, подчеркнул особую роль КАМАЗа как символа республики. Он отметил, что путь предприятия – это летопись преодоления вызовов и достижения впечатляющих результатов. Глава региона выразил благодарность коллективу завода за их труд и руководству страны за неизменную поддержку.

В мероприятии также приняли участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Гости посетили научно-технический центр предприятия, где ознакомились с новейшими разработками КАМАЗа, включая магистральные тягачи, самосвалы, инновационный легкий коммерческий грузовик «КАМАЗ-Компас» и автобусы. Минниханов и Алиханов лично протестировали некоторые модели.