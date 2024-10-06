Дни культуры Казахстана пройдут в Туркменистане с 7 по 9 октября

С 7 по 9 октября в Туркменистане состоятся Дни культуры Казахстана, в рамках которых запланирована насыщенная программа мероприятий. Жители и гости Ашхабада смогут познакомиться с казахским кинематографом, музыкальным искусством и народными традициями соседней страны.

Открытие культурных дней начнется 7 октября с показа казахского фильма «Рассвет великой степи» в кинотеатре «Ашхабад». В этот же день во Дворце Мукамов Государственного культурного центра Туркменистана выступит национальный оркестр казахских народных инструментов имени Курмангазы.

Параллельно в киноконцертном центре «Туркменистан» пройдет концерт музыкального ансамбля Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой.

8 октября туркменским зрителям представят еще один казахский фильм – «Паралимпиец». Завершатся Дни культуры 9 октября грандиозным совместным концертом мастеров искусств Казахстана и Туркменистана во Дворце Мукамов.