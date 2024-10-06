Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное послание Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону по случаю его дня рождения. В своем обращении Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул успехи Таджикистана под руководством Эмомали Рахмона и выразил готовность к дальнейшему укреплению двусторонних отношений, сообщает TDH.

Председатель Халк Маслахаты отметил значительный прогресс Таджикистана на международной арене, достигнутый благодаря «мудрому и дальновидному руководству» Рахмона.

Особое внимание в послании было уделено недавним встречам в Душанбе, которые, по словам Гурбангулы Бердымухамедова, «дали мощный импульс укреплению уз дружбы между нашими братскими народами и углублению связей двух стран в различных сферах».

«Мы остаёмся приверженными дальнейшему сотрудничеству и поддерживаем предложения и инициативы по расширению взаимодействия между Туркменистаном и Таджикистаном», – подчеркнул в своём послании Национальный Лидер туркменского народа.

В завершении послания Гурбангулы Бердымухамедов пожелал Эмомали Рахмону крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья, а братскому народу Таджикистана – мира, прогресса и процветания.