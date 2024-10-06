В Ашхабаде проходит масштабный шахматный турнир на Кубок Федерации с участием 285 игроков

В Ашхабаде проходит шахматный турнир на Кубок Федерации Туркменистана, собравший 285 шахматистов со всей страны. Соревнование проводится в двух категориях: для игроков с рейтингом ФИДЕ выше 1700 пунктов и для тех, кто еще не достиг этого уровня. Турнир имеет особое значение, так как его победители получат право участвовать в Высшей лиге чемпионата Туркменистана 2025 года.

Турнир включает в себя 11 туров с классическим контролем времени, а также дополнительные соревнования по быстрым и молниеносным шахматам, которые пройдут 9 и 10 октября. Среди фаворитов в категории «А» выделяются мастер ФИДЕ Мерген Какабаев и члены мужской сборной страны Аманмухаммет Хоммадов и Аллаяр Ширлиев. Особый интерес вызывает участие всех пяти членов женской сборной Туркменистана, недавно завоевавших малые золотые медали на Всемирной шахматной олимпиаде.

Председатель Шахматной федерации Туркменистана Вепа Мяликгулыев подчеркнул важность регулярного участия в соревнованиях для роста мастерства шахматистов. За последний год в стране было проведено 130 шахматных турниров с обсчетом международного рейтинга ФИДЕ, что свидетельствует о активном развитии шахмат в Туркменистане.

Турнир на Кубок Федерации проводится уже во второй раз и привлекает участников из разных регионов страны. Возрастной диапазон участников варьируется от 6 до 61 года, что создает уникальную возможность для молодых шахматистов получить ценный опыт в игре с более опытными соперниками.

Успехи туркменских шахматистов на международной арене, в том числе недавние победы мужской и женской сборных на Всемирной шахматной олимпиаде, подтверждают эффективность стратегии развития шахмат в стране.

Текущий турнир на Кубок Федерации является важным этапом в подготовке к будущим международным соревнованиям и способствует дальнейшему росту популярности шахмат в Туркменистане.