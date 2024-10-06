Астероиды могут стать источником пищи для будущих космических миссий

Ученые из Мичиганского технологического университета предложили революционную идею: использовать астероиды в качестве источника пищи для будущих космических миссий, сообщает Mail.ru со ссылкой на The International Journal of Astrobiology.

Одна из самых больших проблем длительных космических путешествий – обеспечение экипажа достаточным количеством пищи. Традиционные методы, такие как хранение продуктов или выращивание растений в космосе, имеют свои ограничения. Ученые предлагают принципиально новый подход: переработку астероидов в питательную биомассу.

Как это работает?

Астероиды, состоящие в основном из углерода, по своей структуре напоминают пластик. Исследователи предлагают дробить фрагменты астероидов и обрабатывать их с помощью специальных бактерий. Эти бактерии будут питаться углеродными соединениями астероида, создавая в процессе питательную биомассу, пригодную для употребления в пищу.

Идея использования микроорганизмов для переработки неорганических материалов не нова. Аналогичные исследования проводятся на Земле в рамках программы ReSource, направленной на переработку отходов. Например, ученым удалось создать биомассу, похожую на карамельный йогурт, из обычного пластика.

В качестве примера ученые использовали астероид Бенну, с которого были взяты образцы грунта. Расчеты показали, что одного такого астероида хватило бы, чтобы обеспечить пищей одного астронавта на протяжении 600 лет. Конечно, для этого потребуется специальное оборудование для переработки астероида прямо в космосе.

Какие трудности предстоит преодолеть?

Несмотря на перспективность идеи, ученым предстоит решить множество задач. Во-первых, необходимо разработать и построить космические заводы для переработки астероидов. Во-вторых, нужно обеспечить безопасность создаваемой биомассы, исключив возможность ее токсичности.

Исследователи уверены, что их идея имеет большой потенциал. В будущем, возможно, мы сможем наблюдать, как астронавты будут питаться продуктами, произведенными прямо из астероидов. Это открывает новые горизонты для освоения космоса и делает длительные космические путешествия более реальными.