Туркменские студенты выступили на праздновании 300-летия Махтумкули в США

В Кентском государственном университете штата Огайо, США, отметили 300-летие со дня рождения великого философа и поэта Востока — Махтумкули Фраги. В мероприятии приняли участие делегация из Туркменистана во главе с заместителем министра образования Азатом Атаевым, находящимся в США с рабочим визитом для установления долгосрочного сотрудничества с престижными американскими вузами, а также граждане США, туркменские студенты и туркмены, проживающие в стране.

Торжественное открытие праздничного мероприятия состоялось с выступлений вице-президента по глобальному образованию Кентского государственного университета Марчелло Фантони. В рамках празднования преподаватели и студенты Туркменского государственного архитектурно-строительного института выступили с музыкальными и фольклорными номерами, а Майя Тюлиева, основатель и генеральный директор музыкальной академии «Канзас-Сити» в США, исполнила произведения на фортепиано. Также выступили исполнительный директор Центра поэзии «Боба и Уолта Вика» в США Дэвид Хасслер и преподаватель-маггумгуливед Дурды Ильмаммедов.

Посол Туркменистана в США Мерет Оразов, заместитель министра образования Туркменистана Азат Атаев и другие участники подробно рассказали о жизни и творчестве великого мыслителя и классического поэта Востока Махтумкули Фраги, а также о глубоком смысле его философских стихов.

Это мероприятие было организовано в рамках рабочего визита туркменской делегации во главе с заместителем министра образования Азатом Атаевым в США с целью установления долгосрочного сотрудничества с престижными американскими вузами. Визит проходит в соответствии с задачей «изучить возможность открытия филиалов престижных зарубежных вузов, в том числе на базе высших учебных заведений Туркменистана», определенной в «Стратегии международного сотрудничества молодежи Туркменистана на 2023-2030 годы».