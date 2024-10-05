Туркменские журналисты завершают своё знакомство с достопримечательностями Измира

В завершающий день ознакомительного тура по Измиру, делегация туркменских журналистов посетила ряд знаковых достопримечательностей в центре города.

Экскурсия началась у исторической часовой башни Измира на площади Конак. Этот архитектурный шедевр, возведенный в 1901 году, был преподнесен в дар городу султаном Абдулхамидом II. Башня, спроектированная французским зодчим Раймондом Пером и оснащенная немецким часовым механизмом, стала не только символом Измира, но и популярным местом встреч горожан.

Неподалеку журналисты увидели памятник Хасану Тахсину – национальному герою Турции. Тахсин, первым выстреливший по греческим захватчикам в 1919 году, стал олицетворением турецкого сопротивления, несмотря на то, что погиб в тот же день.

Затем группа окунулась в атмосферу традиционного турецкого базара на Кемер Пазар. Этот колоритный рынок, известный свежими продуктами, пряностями и ремесленными изделиями, позволил гостям почувствовать подлинный дух местной культуры.

Следующим пунктом маршрута стала улица Санат, прославленная благодаря Дарио Морено – знаменитому французскому шансонье и актеру турецкого происхождения. Его творчество и по сей день вдохновляет поклонников, а дом в Измире превратился в популярную достопримечательность.

Журналисты также посетили Асансьор – исторический лифт, построенный в 1907 году. Это инженерное сооружение, изначально предназначенное для облегчения подъема жителей на крутые холмы, сегодня предлагает туристам захватывающий вид на город и его побережье.

Завершился день прощальным ужином на морском побережье, где участники тура поделились впечатлениями и обменялись пожеланиями.

Четырехдневное путешествие по Измиру оставило у туркменских журналистов яркие воспоминания и вдохновило их на создание увлекательных материалов для читателей на родине.