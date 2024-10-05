Туркменистан и Грузия укрепляют экономическое сотрудничество
4 октября в Тбилиси состоялась встреча Посла Туркменистана Д. Сейитмаммедова с Заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Г. Гурамишвили. Стороны обсудили перспективы расширения двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Ключевыми темами переговоров стали:
1. Развитие партнерства в сферах энергетики и транспорта.
2. Реализация совместных проектов в области транспортно-логистической инфраструктуры.
3. Усиление роли транспортно-транзитных коридоров в экономическом сотрудничестве.
Участники встречи подчеркнули важность работы Межправительственной туркмено-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству для укрепления связей между странами.
По итогам переговоров представители Туркменистана и Грузии выразили готовность к дальнейшему активному взаимодействию в интересах обоих государств.