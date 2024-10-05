Туркменистан и Аргентина провели политические консультации

Политические консультации в формате видеоконференцсвязи с участием руководителей структурных подразделений внешнеполитических ведомств провели 3 октября Туркменистан и Аргентинская Республика.

Как сообщает МИД Туркменистана, стороны проанализировали перспективы дальнейшего сотрудничества в таких ключевых областях, как торговля, экономика, образование, культура и туризм, подтвердив свою готовность продолжать сотрудничество в рамках международных организаций, таких как ООН.

Также участники встречи обсудили вопросы культурного обмена, включая возможность организации совместных мероприятий и программ для укрепления связей между народами обеих стран.

С туркменской стороны поступило предложение провести следующие политические консультации, а также организовать туркмено-аргентинский бизнес-форум в 2025 году в Ашхабаде. Прозвучала также инициатива усилить межпарламентское взаимодействие между двумя странами.

Делегаты Аргентинской Республики поддержали данные инициативы, отмечает источник.