Туркменистан готовится к празднованию Дня работников здравоохранения

В преддверии Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, который ежегодно отмечается 10 октября, в стране пройдут многочисленные торжества, посвящённые достижениям отечественного здравоохранения, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Ключевыми событиями станут традиционные Международная выставка и научная конференция «Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства». Эти мероприятия направлены на ознакомление мировой общественности с успехами социальных сфер Туркменистана, налаживание международного сотрудничества и обмен опытом.

Достижения туркменского здравоохранения признаны мировым сообществом. В стране активно интегрируется передовой мировой опыт и инновационные технологии, что подтверждается высоким уровнем оснащённости медицинских центров и здравниц. Только за последние несколько лет в Туркменистане были открыты новые высокотехнологичные клиники не только в столице, но и в регионах.

Особое внимание уделяется развитию медицинских центров в «умном» городе Аркадаг, где создаётся мощный медицинский кластер. Сегодня здесь работают более 3,4 тысячи медицинских специалистов, многие из которых прошли курсы повышения квалификации в отечественных и зарубежных научно-клинических центрах. В будущем Аркадаг станет одним из крупнейших центров здравоохранения в регионе.

За годы независимости в Туркменистане построено около 100 медицинских учреждений, включая современные клиники международного уровня, больницы, госпитали и дома здоровья. В ближайшие дни список современных медицинских учреждений пополнится новыми клиниками.

В Ашхабаде будут торжественно открыты Международный научно-клинический центр физиологии и Международный оздоровительно-реабилитационный центр. В городе Туркменабат Лебапского велаята начнёт работу современное предприятие по выпуску лекарственных средств на основе корня солодки.

В столице продолжается строительство Международного педиатрического центра, Международного научно-клинического центра онкологии и Стоматологического центра. В санатории «Arçman» возводится дополнительный комплекс зданий на 400 мест. В ближайшее время планируется строительство международных онкологических центров в Марыйском, Балканском и Лебапском велаятах, а также Центра охраны здоровья матери и ребёнка в Дашогузском велаяте.