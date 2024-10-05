Международная выставка по здравоохранению, образованию и спорту пройдет в Ашхабаде

В Ашхабаде с 9 по 12 октября состоится международная выставка «Здравоохранение, образование и спорт в эру возрождения новой эпохи могущественного государства». Мероприятие организовано совместными усилиями Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, Министерства образования, Государственного комитета по физкультуре и спорту, а также Торгово-промышленной палаты Туркменистана.

Как сообщает газета «Нейтральный Туркменистан», выставка будет проходить на территории спортивного комплекса боевых искусств управления Олимпийского городка хякимлика города Ашхабад. Организаторы приглашают к участию специалистов, экспертов профильных министерств и ведомств Туркменистана, представителей Союза промышленников и предпринимателей, а также бизнесменов из Туркменистана и зарубежных компаний.

Посетители смогут ознакомиться с экспозицией в течение четырех дней. График работы выставки: 9 октября с 13:30 до 18:00, 10 и 11 октября с 10:00 до 18:00, 12 октября с 10:00 до 14:30.

Мероприятие призвано способствовать обмену опытом и укреплению международного сотрудничества в сферах здравоохранения, образования и спорта.

Для получения дополнительной информации организаторы предоставили контактные телефоны: 46-18-66, факс: 48-23-40.