В Туркменистане отменены некоторые акты по страхованию

Согласно Приказу № 59, подписанному 19 сентября 2024 года главным директором Государственной страховой организации Туркменистана Г. Нурмухаммедовым, признаны утратившими силу два нормативных акта в сфере страхования.

Утратившие силу признали:

Правила добровольного страхования воздушных судов и ответственности авиаперевозчиков, утвержденные приказом от 28 марта 2006 года.

Правила коллективного добровольного страхования от несчастных случаев за счет средств предприятий и организаций, утвержденные приказом от 5 июня 2006 года.

Приказ издан в соответствии с Законом Туркменистана «О правовых актах» и Законом «О страховании».

Контроль за исполнением приказа возложен на главного руководителя организации Государственной страховой организации Туркменистана, также зарегистрирован Министерством юстиции Туркменистана 2 октября 2024 года под регистрационным номером 1826.