В Бишкеке презентован сборник стихотворений Махтумкули, переведенных на кыргызский язык

В Бишкеке 3 октября состоялась научно-практическая конференция «300 лет классику восточной поэзии Махтумкули Фраги», в рамках которой прошла презентация сборника стихотворений туркменского поэта, переведенных на кыргызский язык.

В мероприятии принял участие посол Туркменистана в Кыргызской Республике Н.Голлиев, а также заместители министров культуры, информации, спорта и молодежной политики, образования и науки Кыргызской Республики, профессорско-преподавательский состав ведущих вузов Бишкека, творческая интеллигенция и представители СМИ. Об этом сообщается в пресс-релизе посольства Туркменистана в Кыргызстане.

Выступая перед участниками конференции, посол Туркменистана подчеркнул огромную роль основоположника туркменской классической литературы Махтумкули Фраги, чьё творческое наследие, являясь бесценным национальным достоянием народа туркмен, стало неотъемлемой частью сокровищницы мировой культуры.

Солисты Бишкекского городского оркестра народных инструментов исполнили новую песню на кыргызском языке на слова Махмумкули Фраги «Ат-Керек» и музыку композитора, публициста и народного артиста Кыргызской Республики Т.Казакова.