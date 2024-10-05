Выходной день в Туркменистане перенесён на 7 октября

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Указ «О переносе выходного дня, совпадающего с Днем памяти». Об этом сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

Согласно указу, выходной день 6 октября (воскресенье) переносится на 7 октября (понедельник).

Всем учреждениям, предприятиям и организациям Туркменистана, независимо от формы собственности, предписано обеспечить выполнение данного указа.

Документ принят в связи с тем, что День памяти, отмечаемый 6 октября, выпадает на выходной день. Указ также соответствует части второй статьи 81 Трудового кодекса Туркменистана.