Посольство Японии в Туркменистане объявило вакансию административного сотрудника.

Место работы — офис Посольства Японии в Туркменистане.

В должностные обязанности сотрудника входит: работа административного отдела, устный и письменный переводы с туркменского и русского языков на японский, подготовка и проверка различных документов, связь и согласование вопросов с соответствующими министерствами и ведомствами Туркменистана и другие. Существует возможность изменения обязанностей в рамках Посольства в зависимости от ситуации.

Кандидаты должны соответствовать следующим требованиям:

Диплом об окончании высшего учебного заведения;

Владение общими навыками работы на компьютере (особенно Outlook, Word и Excel);

Умение свободно владеть и грамматически правильно составлять документы на русском и туркменском языках;

Умение свободно владеть разговорным японским языком, необходимым для выполнения служебных обязанностей. Желательно достаточное умение составлять документы на японском языке.

Более подробно ознакомиться с условиями подачи заявки на вакансию можно на официальном сайте Посольства.