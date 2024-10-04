Обсуждено открытие филиала Государственного университета Кент в Туркменистане

2 октября 2024 года в городе Кент, штат Огайо (США), состоялась встреча между ректором Государственного университета Кент Тоддом Дьяконом и делегацией из Туркменистана во главе с заместителем министра образования Азатом Атаевым. На встрече присутствовал также посол Туркменистана в США Мерет Оразов, об этом сообщается на сайте министерства образования Туркменистана.

Ключевым событием стало подписание трех меморандумов о взаимопонимании между Государственным университетом Кент и туркменскими вузами: Международным университетом гуманитарных наук и развития, Институтом международных отношений МИД Туркменистана и Туркменским государственным институтом архитектуры и строительства.

Стороны обсудили возможность открытия филиала Государственного университета Кент в Туркменистане. Также были запланированы культурные мероприятия, посвященные 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги.