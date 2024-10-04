Дети назвали своих любимых героев из российских мультфильмов

Центр социального проектирования «Платформа» совместно с Национальной медиа группой провели масштабное исследование. Результаты опроса, охватившего 1200 родителей и 300 детей в возрасте от 6 до 12 лет, раскрыли предпочтения юных зрителей, сообщает ТАСС.

Лидерами симпатий оказались Маша (61%) и Медведь (51%) из одноименного мультсериала. За ними следуют Нолик из «Фиксиков» (48%), Крош из «Смешариков» (45%), Коржик и Карамелька из «Трех котов» (по 44%). Дети ценят в этих персонажах юмор, доброту, находчивость и яркий визуальный образ.

Исследование показало, что дети до 10 лет предпочитают героев младше себя, что позволяет им чувствовать себя более уверенно и защищенно. Старшие дети склонны выбирать персонажей-ровесников. Большинство юных зрителей отдают предпочтение волшебным существам (58%) и животным (55%).

Среди полнометражных проектов наибольший социальный потенциал продемонстрировали «Три богатыря и пуп земли», «По щучьему велению», «Баба Яга спасет мир» и «Бременские музыканты». В категории сериалов лидируют «Три кота», «Фиксики», «Маша и Медведь: Скажите «Ой!», «Царевна и таинственная гостья» и «Смешарики снимают кино».