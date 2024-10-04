Делегация Туркменистана приняла участие в региональной конференции PreСОР29

Делегаты от Туркменистана приняли участие в региональной конференции PreСОР29, которое состоялось в Бишкеке, Кыргызстан. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Мероприятие по вопросам адаптационного планирования и адаптационного финансирования в Центральной Азии стало важной площадкой для обсуждения представителями региона мер по борьбе с последствиями изменения климата и готовности стран ЦА к участию в 29-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29, которая пройдет в ноябре в Азербайджане.

В частности, обсуждалась разработка общей стратегии Центральной Азии для информированной и структурированной позиции предстоящей COP29. Участники также определили усилия по поиску возможных вариантов климатического финансирования на основе национальной, региональной и глобальной архитектуры климатического финансирования, отмечает источник.