В Туркменистане вышел в свет заключительный пятый том книги «Память»

Памяти туркменских воинов, героически сражавшихся в боях за Родину в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, павших на полях сражений, погибших от полученных ранений в госпиталях, а также пропавших без вести, посвящён заключительный, пятый том книги Hatyra («Память»). Об этом сообщает ТДХ.

Книга подготовлена к печати Главным архивным управлением при Кабинете Министров и издана Туркменской государственной издательской службой.

Издание открывается поздравительным обращением Президента Сердара Бердымухамедова по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Оте­чественной войне.

«С самого начала той беспощадной войны, затянувшейся на 1418 дней, наши соотечественники добровольно отправились на фронт, где бок о бок с братскими народами сражались на полях жестокой схватки, проявив беспримерную храбрость и мужество. Воспоминания о ратной доблести наших славных предков, трудовых достижениях соотечественников золотыми буквами навсегда вписаны в летопись Отчизны», — говорится в Обращении.

В пятом томе книги Hatyra отдаётся дань памяти героическим подвигам воинов-туркменистанцев из Марыйского велаята. По имеющимся данным, в годы ВОВ погибло и пропало без вести около 21300 человек из Марыйского велаята.

В новом издании в алфавитном порядке расположены списки воинов, пропавших без вести, героически погибших на полях сражений, тяжело раненых и не вернувшихся к своим родным.

Здесь собраны сведения из исторических источников, письма различного содержания, фотографии воинов, новости, опубликованные в годы войны, фотографии памятников, воздвигнутых в сёлах Марыйского велаята.

В Туркменистане осуществляется большая благородная работа по донесению до нынешнего и будущих поколений значения великой победы в этой войне и подвига наших соотечественников, отдавших жизнь за мирную и благополучную жизнь.

Достойный вклад в это дело вносят архивариусы, которые приняли непосредственное участие в сборе исторических материалов, их обработке при создании книги, отмечает источник.