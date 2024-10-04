В Токио прошла встреча с председателем Японо-туркменской межпарламентской группы дружбы

В здании Палаты представителей Японии 2 октября состоялась встреча посла Туркменистана в Токио Атадурды Байрамова с председателем Японо-туркменской межпарламентской группы дружбы Тошиаки Эндо. Об этом сообщается на сайте Посольства Туркменистана в Японии.

Стороны отметили ключевую роль межпарламентских связей в расширении партнерства между Туркменистаном и Японией. Ярким примером активного межпарламентского обмена являются регулярные контакты и встречи парламентских групп дружбы двух стран.

Особо была подчеркнута значимость инициативы Национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова о проведении в Ашхабаде встречи глав парламентов стран Центральной Азии и Японии.

В ходе встречи стороны также отметили постоянный характер туркмено-японского диалога в политико-дипломатической, парламентской, торгово-экономической и гуманитарной сферах, где имеется солидный потенциал для взаимной реализации, отмечает источник.

Напомним, что 15 мая Тошиаки Эндо в составе делегации Японии побывал в Ашхабаде, где был принят Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.