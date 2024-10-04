В Ашхабаде прошел семинар по рыбоводству

Семинар, посвящённый развитию подготовки кормов для пресноводной аквакультуры и обеспечению защиты здоровья водных животных, прошел в Ашхабаде в отеле «Арчабил».

Среди участников присутствовали представители трёх министерств – сельского хозяйства, охраны окружающей среды, а также финансов и экономики. Спикерами выступили консультанты по аквакультуре и рыболовству продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) – Хайдар Ферсой и Том Шиптон. Об этом сообщает «Туркменистан: золотой век».

Частью научного обмена были вопросы увеличения производства рыбы на основе хозяйств, питомников, что связано с доступом к экологически безопасным, экономически сбалансированным — по разумной и доступной цене — качественным кормам. Для производственников было небезынтересно узнать, какие кормовые добавки оптимизируют рост, являются предпосылкой для повышения урожайности продукции без насыщения её нежелательными химсоставами, которые могут навредить здоровью человека, а также как снизить производственные затраты и риски, улучшить экономическую отдачу рыбоферм.

Также была дана информация по вопросам подержания условий выращивания, здоровья рыбы и общей санитарной биобезопасности водной среды и всего пространства фермы.

Спикеры представили методы сохранения здоровья рыб, диагностики заболеваний, обеспечения биологической безопасности в бассейнах и других сопутствующих лабораторных помещениях промышленных питомников. Полезен был обзор текущего состояния развития аквакультуры в Туркменистане.

На сегодня в стране кроме госструктуры по вылову и переработке рыбы, в том числе каспийской кильки, существуют частные малые формы рыбопроизводства — фермерские хозяйства, производители ценных водорослей на основе природных рассолов, частные рыболовецкие артели, семейные объединения, где кустарно перерабатываются небольшие объёмы пойманного улова на основе соответствующих сертификатов, отмечает источник.