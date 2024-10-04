Ашхабадские волонтеры НОКПТ в сентябре провели в школах уроки по дорожной безопасности

Волонтеры Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана (НОКПТ) были активно включены в проведение месячника под девизом «Безопасность дорожного движения – спокойствие нашей жизни», охватив обучением 2696 детей 1-3 классов общеобразовательных школ столицы. Об этом «Туркменпорталу» сообщили в НОКПТ.

Предварительно в рамках проекта «Развитие волонтерства в Туркменистане» все волонтеры прошли тренинг для тренеров на тему «Правила дорожной безопасности для школьников». Затем уже в своих школах они начали проводить занятия по дорожной безопасности для детей начальных классов.

Уроки по дорожной безопасности от волонтеров НОКПТ проведены в следующих школах города Ашхабада: №№ 86, 16, 55, 66, 38, Совместной туркмено-российской средней общеобразовательной школе им. А.С.Пушкина, Туркмено-турецкой школе, №№ 140, 33, 131, 135, 41, 44, 133, 51.

Также обучением были охвачены дети начальных классов средней школы № 27 в городе Анау.

Волонтеры подошли к обучению детей очень ответственно, сами изготовили наглядные пособия, применяли интерактивные игры, загадки, упражнения на закрепление материала. Всего было вовлечено 24 волонтера.