Ашхабадская фондовая биржа приглашает на презентацию рынка инвестиций

В Ашхабаде состоится презентация рынка ценных бумаг Туркменистана для представителей бизнеса. Мероприятие, организованное АОЗТ «Ашхабадская фондовая биржа» совместно с ХО «Ynamly dellal» и АООТ «Degirmen maýa goýumlary», пройдет 17 октября 2024 года.

Участники презентации смогут ознакомиться с текущей ситуацией на рынке ценных бумаг страны, узнать о возможностях инвестирования и привлечения средств через фондовый рынок.

Целью мероприятия является повышение осведомленности бизнеса о рынке ценных бумаг в Туркменистане, а также соединить потенциальных участников рынка ценных бумаг (эмитентов, инвесторов, профессиональных участников) на единой площадке.

Презентация пройдет с 10:00 до 12:30 в здании Ашхабадской фондовой биржи (проспект Великого Сапармурата Туркменбаши, 126, 8 этаж).

Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Желающим необходимо подать заявку до 7 октября 2024 года.

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