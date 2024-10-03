Эксперт назвал продукты, от которых стоит отказаться людям с больным сердцем

Правильное питание играет ключевую роль в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, особенно учитывая риск развития сахарного диабета. Светлана Каневская, терапевт, гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, поделилась с «Ленты.ру» важными рекомендациями по питанию для людей с проблемами сердца.

По словам специалиста, людям с сердечными заболеваниями следует существенно ограничить употребление переработанного мяса, рафинированных злаков и углеводов, а также сладких газированных напитков, соков, мороженого и чипсов.

«Обработанное мясо – хот-доги, бекон, колбаса, сосиски, салями и другие мясные деликатесы – содержит консерванты. Худшие для сердца виды мяса – те, которые обработаны с высоким содержанием соли и других нитратов. Их надо полностью исключить из рациона», – заявила Каневская.

Эксперт также обращает внимание на необходимость ограничения сладостей. Печенье, торты и кексы должны стать редким лакомством, а не частью повседневного рациона. Эти десерты не только способствуют набору веса из-за высокого содержания сахара, но и повышают уровень триглицеридов в крови, что негативно сказывается на здоровье сердца.