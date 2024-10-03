Туркменские студенты участвуют в Международной олимпиаде по финансовой безопасности в Сочи

10 студентов из 4 вузов Туркменистана принимают участие в Международной олимпиаде по финансовой безопасности, стартовавшей 30 сентября в городе Сочи (РФ).

Среди туркменских участников: Какабай Нургельдыев, Нурмухамет Таджимурдов из ТГУ им. Махтумкули, Шабиби Бешимова и Кияс Илмурадов из Международного университета гуманитарных наук и развития, Мяхри Губаджаева, Арслан Шаимов, Дженнет Бердыева из Туркменского государственного института экономики и управления, Энеджан Гараджаева, Айсенем Нурыева из Туркменского государственного финансового института.

Туркменские знатоки показали высокие результаты в отборочном туре олимпиады. В соревновании им предстоит достойно выполнить задания по экономике, финансам, кредитам, экономической безопасности, международным отношениям, праву, информатике, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.